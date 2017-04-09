Пушков о взрыве в египетском храме: За ним те же силы, которым помогает США

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в "Твиттере" сообщения о взрыве в храме в египетском городе Танта. По мнению сенатора, ответственными за это преступление могут оказаться те же самые силы, которым косвенно помогает США в Сирии.

— В Египте — очередной теракт. Считают погибших. За ним, как и в европейских столицах, те же силы, которым США и их союзники де-факто помогают в Сирии, — написал сенатор.

Напомним, по последним данным, жертвами взрыва в коптском храме в Египте стали не менее 23 человек, более 50 получили ранения. Пока никто официально не взял на себя ответственность.