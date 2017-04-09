Взрыв прервал богослужение в коптском храме на севере Египта

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Взрыв прервал богослужение в коптском храме на севере Египта

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Фото: twitter.com/AlArabiya

Телеканал "Аль-Арабиа" опубликовал видео, на котором зафиксирован момент взрыва в коптском храме в египетском городе Танта. На записи идёт богослужение, вероятно, в честь Вербного воскресенья и вдруг раздаётся резкий хлопок. На этом видео прерывается.

Согласно последним данным, 25 человек погибли и порядка 50 получили ранения в результате произошедшего. Взрывное устройство сдетонировало, по разным данным, в здании церкви или на территории.

Через несколько минут прогремел второй взрыв возле центра подготовки полицейских недалеко от храма.

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