Мария Захарова поздравила православных россиян с Вербным воскресеньем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила на своей официальной странице в "Фейсбуке" православных с праздником Входа Господня в Иерусалим, более известном как Вербное воскресенье. Праздник дипломат встретила в подмосковном храме в деревне Вертлино. Она отметила, что ещё 10 лет назад на этом месте были руины, а теперь кипит жизнь.

— Церковь в Вертлине. Ещё 10 лет назад здесь были руины, земля доходила до окон, купола валялись на земле. Сегодня это центр жизни во всех смыслах этого слова. С праздником, с Вербным воскресеньем! — написала Мария Захарова.