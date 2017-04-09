Белорусский певец Роман Волознев поблагодарил российских медиков за помощь

Молодого исполнителя, госпитализированного с многочисленными травмами головы, сбросило с полки во время столкновения электрички и пассажирского поезда.

20-летний музыкант из Белоруссии Роман Волознев, пострадавший при столкновении поездов в Москве, поблагодарил медиков, которые оперативно оказали ему помощь. Певец также отметил быструю реакцию соседей по вагону и проводников.

— Меня сразу госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Хочу поблагодарить врачей за оперативную работу, — рассказывает Волознев. — Сразу помогли люди, сидящие рядом со мной в плацкарте.

Стоимость билета молодому человеку возместили. Однако певец переживает из-за предстоящей отмены съёмок и концертов.

— Как только вылечусь, то сразу вернусь к концертной деятельности, — рассказал Лайфу Роман.

У Романа Волознева диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану правой височной области.

Белорусский певец стал известен в возрасте десяти лет, приняв участие в национальном отборе на детское "Евровидение" с песней "Лети".