Машинист поезда дал инструкции помощнику перед столкновением с электричкой

Об этом рассказала его супруга. Она добавила, что её мужа скоро выпишут из больницы.

— Сегодня будет дома, я с ним разговаривала, сейчас он в нормальном состоянии. К нему, как я понимаю, нет никаких претензий. Что касается помощника, он выходил из поезда, ставил башмаки чтобы состав назад не покатился. В момент столкновения помощник был на улице, его туда машинист отправил, — отметила супруга машиниста.

Она отметила, что раньше каких-либо внештатных ситуаций на работе не было. Супруг рассказал женщине, что о несущейся навстречу электричке он узнал, когда передали по рации.

— Он раздавал инструкции проводникам, что делать, что-то, связанное с тормозами, — рассказывает женщина.

Напомним, поезд столкнулся с электричкой на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги. Пострадало 30 человек, 15 были госпитализированы.