Пострадавшие при столкновении электрички и поезда получат до 2 млн рублей

Пострадавшие в результате столкновения на западе Москвы пригородной электрички и поезда Москва — Брест получат денежные компенсации.

Как сообщили Лайфу в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО), пострадавшие пассажиры и поездная бригада поезда № 3 Брест — Москва имеют право на страховое возмещение.

— Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами (ФЗ №67), все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, включая железнодорожный, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу. Максимальная сумма выплаты страховых компенсаций пострадавшим составляет до 2 млн рублей, отметили в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

Как отмечают эксперты НССО, для пострадавших выплаты рассчитываются по специальной таблице, утверждённой Постановлением Правительства РФ, где за каждую полученную травму полагается определённая сумма, в зависимости от её характера и тяжести. Так, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от 1 тыс. рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тыс. рублей, в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы.

Железнодорожная авария произошла в субботу 8 апреля 2017 года в 22:16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги. По предварительной информации СК РФ, машинист электрички № 6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека. Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка поехала в обратную сторону и столкнулась со стоявшим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом №3 Москва — Брест. Пострадало 30 человек. 15 были госпитализированы. По данным ГУ МЧС РФ по Москве на 13 часов дня 9 апреля 2017 года, в больницах остаётся 7 человек.