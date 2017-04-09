Задержали одного из подозреваемых в организации взрыва в церкви египетской Танты

В египетском городе Танта задержали одного из подозреваемых в причастности ко взрыву в церкви. Информация об этом появилась на портале "Йоум7".
Сейчас мужчину допрашивают сотрудники правоохранительных органов, утверждают местные СМИ.
Однако силы безопасности Египта отрицают арест подозреваемого.
Взрыв во время церковной службы в крупнейшей церкви города Танта прогремел с утра в воскресенье. Согласно последним данным, погибло 30 человек, пострадавших примерно 70. Очевидцы рассказали о том, что взрыв мог осуществить смертник.
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