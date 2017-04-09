Задержали одного из подозреваемых в организации взрыва в церкви египетской Танты

Сейчас мужчину, которого видели рядом с храмом во время службы, допрашивает полиция.

В египетском городе Танта задержали одного из подозреваемых в причастности ко взрыву в церкви. Информация об этом появилась на портале "Йоум7".

Сейчас мужчину допрашивают сотрудники правоохранительных органов, утверждают местные СМИ.

Однако силы безопасности Египта отрицают арест подозреваемого.

Взрыв во время церковной службы в крупнейшей церкви города Танта прогремел с утра в воскресенье. Согласно последним данным, погибло 30 человек, пострадавших примерно 70. Очевидцы рассказали о том, что взрыв мог осуществить смертник.