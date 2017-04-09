Шуфутинский назвал размещение своих данных на "Миротворце" политической игрой

Российский музыкант отреагировал на то, что его имя занесли в базу данных скандального сайта "Миротворец" — портала, где публикуются данные людей якобы нарушивших украинское законодательство. Михаил Шуфутинский попал в этот список за посещение Крыма.

— Я продолжу ездить в Крым и при случае поеду обязательно и на Украину. И то, что они там говорят, никак моё отношение к Украине не поменяет. Потому что я люблю эту страну, — сообщил Лайфу артист.

По словам музыканта, с Украиной его связывают по-настоящему родственные отношения.

— Когда-то на ней родились мои предки. Папа, мама, дедушка, бабушка — они все с Украины. Никогда на меня не повлияет глупая, тупая никому не нужная какая-то политическая игра. Я в ней не участвую. Я — свободный человек свободного мира. Я — артист, я выступаю там, где меня ждут. Позовут на Украину — я к ним приеду. Не пустят, ну что ж, очень жаль, значит им не повезло, — резюмировал он.