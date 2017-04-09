Известного музыканта внесли в базу данных "Миротворца" после того, как он в апреле съездил в Крым. Как отмечается, Шуфутинский был в Севастополе и Симферополе.

Михаила Шуфутинского внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" после поездки певца в Крым Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

На сайте также указали имена и годы рождения родственников исполнителя. Кроме того, авторы уверяют в том, что у Шуфутинского есть любовница, которая якобы на 28 лет его моложе. В базу данных внесли и афишу выступлений Шуфутинского в Крыму.