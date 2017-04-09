Путин выразил соболезнования властям Египта в связи с терактом в Танте

Президент России Владимир Путин направил официальную телеграмму в адрес главы Египта Фаттаха ас-Сиси со словами соболезнования в связи с терактом в храме города Танта. В своем заявлении российский лидер передал слова сочувствия близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также президент отметил, что преступление, которое к тому же было совершено в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию, — говорится в тексте соболезнования.

Напомним, взрыв во время церковной службы в крупнейшей церкви города Танта прогремел с утра в воскресенье. Согласно последним данным, погибло 30 человек, пострадавших примерно 70. Очевидцы рассказали о том, что взрыв мог осуществить смертник.