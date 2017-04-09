Машинист поезда заявил, что действовал по регламенту перед аварией с электричкой

Машинист поезда следовавшего по маршруту Москва — Брест Сергей Зотов рассказал Лайфу, что до последнего момента не был в курсе о надвигающемся столкновении с пригородной электричкой и не мог заранее предупредить пассажиров. Тем не менее, он старался действовать по регламенту вместе со своим помощником.

— Всё сделали по регламенту. Как смогли, — прокомментировал Лайфу машинист Сергей Зотов, а также добавил, что его помощник в порядке и с ним всё хорошо, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Напомним, авария с участием двух железнодорожных составов произошла прошедшей ночью на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги. В результате столкновения пассажирского поезда и электрички пострадало 30 человек, 15 были госпитализированы. Лайф опубликовал полный список пострадавших.