Экипаж совершившего экстренную посадку вертолёта отказался от госпитализации

Двух мужчин, находившихся на борту летательного аппарата, эвакуировали с места ЧП.

Пропавший в Ханты-Мансийском автономном округе вертолёт Robinson обнаружен в Нижневартовском районе, оба пилота живы. Поисками занимались сотрудники Уральского авиационного поисково-спасательного центра.

— 09 апреля 2017 года около 12 часов 37 минут по местному времени из Центра управления кризисными ситуациями поступил сигнал тревоги в связи с не выходом на связь вертолёта "Робинсон R-44", бортовой номер RA-05754, следовавшего по маршруту Сургут — Новосибирск. На борту находились командир воздушного судна и пассажир. Воздушное судно принадлежит частному лицу, — сообщили Лайфу в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным ведомства, около 14 часов 35 минут по местному времени вертолёт был обнаружен на территории Нижневартовского района в труднодоступной лесистой местности, примерно в 90 километрах от города Нижневартовска. Командир воздушного судна и пассажир живы, жалобы на здоровье и самочувствие отсутствуют, от медицинской помощи отказались. При этом вертолёт имеет повреждения. По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.