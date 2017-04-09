Глава МИД Турции призвал российские власти отказаться от поддержки Башара Асада

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил за то, что действующим властям Сирии во главе с Башаром Асадом необходимо оставить власть якобы для того, чтобы в стране была осуществлена мирная форма политического обновления. И такое решение должна поддержать и Россия, отказавшись от поддержки Асада. Об этом Чавушоглу заявил в ходе своего выступления, транслировавшегося информационными порталом "Доган".

— У нас изначально были различия во мнениях с Россией по поводу Асада. Но слова властей США, что вопрос о будущем Сирии должен решать только сирийский народ, придали Асаду уверенности. Россия должна прекратить настаивать на том, чтобы он остался у власти, — заявил Чавушоглу.

В тоже самое время дипломат заверил, что турецкие власти будут придерживаться условий перемирия в Сирии.