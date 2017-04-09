В СМИ узнали о планах Тиллерсона потребовать от России отказаться от Асада

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В СМИ узнали о планах Тиллерсона потребовать от России отказаться от Асада

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Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

В ходе своего московского визита госсекретарь США Рекс Тиллерсон может предъявить России обвинения в поддержке режима сирийского лидера Башара Асада. Об этом пишет газета New York Post без указания источника.

Британское издание Sunday Times также сообщает о том, что Тиллерсон потребует от Москвы отказаться поддерживать режим Асада. Помимо этого газета пишет, что США обвинит Россию в якобы нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с Рексом Тиллерсоном авиаудар США в Сирии. По мнению российского министра иностранных дел, бомбардировка в Хомсе только играет на руку экстремистам.

Напомним, что госсекретарь США уже призывал Россию "пересмотреть поддержку режима Асада".

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