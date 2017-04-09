Выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

Читайте также

Выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

424

Фото: © РИА Новости/Михаил Мокрушин

Выборы президента Южной Осетии и референдум о возвращении стране исторического названия Алания состоялись. Об этом объявил глава ЦИК. По данным ведомства, к 14:00 по Москве явка составила 52,59%.

Сообщается, что граждане активно голосовали как в пределах страны, так и находясь за рубежом.

На пост главы республики претендуют три кандидата: действующий президент Леонид Тибилов, председатель парламента, лидер партии "Единая Осетия" Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!