Выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

Выборы президента Южной Осетии и референдум о возвращении стране исторического названия Алания состоялись. Об этом объявил глава ЦИК. По данным ведомства, к 14:00 по Москве явка составила 52,59%.

Сообщается, что граждане активно голосовали как в пределах страны, так и находясь за рубежом.

На пост главы республики претендуют три кандидата: действующий президент Леонид Тибилов, председатель парламента, лидер партии "Единая Осетия" Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.