В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских групп женщин-снайперов

По данным разведки Народной милиции, женщины-военные прибыли из стран Прибалтики и Польши.

Украинская армия перебросила в зону военного конфликта в Донбассе несколько снайперских групп, состоящих из женщин-иностранок. Прежде всего, речь идёт о гражданах стран Прибалтики и Польши. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

— Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наёмников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов, в большинстве случаев это женщины из Латвии, Литвы и Польши, — сообщил подполковник Марочко.

Напомним, это не первое сообщение представителей народных республик, что на стороне украинской армии в конфликте в Донбассе участвуют представители иностранных государств. Правда, чаще всего речь идёт о военных инструкторах и советниках, которые обучают солдат ВСУ диверсионно-разведывательной и минно-подрывной деятельности.