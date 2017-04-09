200 мотоциклов сгорело на парковке в Индии

Более 200 двухколесных транспортных средств — велосипедов, мопедов и мотоциклов — сгорело в пожаре на автостоянке у ж/д станции в городе Райпур, Индия. Полиция сообщила, что в инциденте никто не пострадал.

Аварийным службам понадобилось более двух часов, чтобы справиться с пожаром. По данным полиции, возгорание произошло из-за протечки топливного бака. Жара в сочетании с ветром способствовала моментальному распространению огня.

— Мы по-прежнему оцениваем точное количество транспортных средств, сожжённых в инциденте, но, судя по всему, это будет более 200, — сообщил офицер полиции города.