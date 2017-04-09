Неизвестные напали с ножом на сотрудницу полиции в Москве

С колото-резаной раной живота сотрудница правоохранительных органов была доставлена в больницу.

Нападение неизвестных на девушку-полицейского произошло сегодня в столичном Петроверигском переулке. Как стало известно Лайфу, пострадавшей оказалась 18-летняя Валерия П, ей были нанесены ножевые ранения.

По словам очевидцев, девушка в форме сотрудника МВД с ножевым ранением живота обратилась в медицинский центр с просьбой вызвать скорую помощь. Пострадавшая пояснила, что нападавших было двое.

В настоящее время Валерия П. находится в больнице. Все обстоятельства происшествия выясняются.