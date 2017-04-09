Неизвестные напали с ножом на сотрудницу полиции в Москве

Нападение неизвестных на девушку-полицейского произошло сегодня в столичном Петроверигском переулке. Как стало известно Лайфу, пострадавшей оказалась 18-летняя Валерия П, ей были нанесены ножевые ранения.
По словам очевидцев, девушка в форме сотрудника МВД с ножевым ранением живота обратилась в медицинский центр с просьбой вызвать скорую помощь. Пострадавшая пояснила, что нападавших было двое.
В настоящее время Валерия П. находится в больнице. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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