Супруге задержанного в Испании программиста разрешили встретиться с мужем

Петербуржца Петра Левашова подозревают в хакерских атаках власти Соединённых Штатов.

Мария Левашова, жена задержанного в Испании российского программиста, рассказала Лайфу подробности произошедшего.

— Мы снимаем апартаменты в Барселоне. В ночь на седьмое апреля я проснулась от того, что кто-то дёргает ручку. Я подумала, что это грабители. Потому что они закрывали дверной глазок руками. Не было видно сколько там человек. Было очень страшно. Я думала, сейчас нас взломают и убьют всех. Не было никаких звонков и слов, что это полиция. Они просто взламывали дверь. Я побежала к ребёнку в комнату, чтобы его как-то защитить, — рассказывает Мария.

По словам россиянки, в квартиру ворвались восемь человек и сразу развели всех по разным комнатам, каждую из которых охранял полицейский.

— На все мои вопросы они отвечали, что это секретное расследование и всё. Полицейские говорили на английском, но с ними была русская переводчица. Она говорила только с моим мужем и ему что-то там объясняла, — отметила Мария.

Все электронные устройства у семьи изъяли. Мария смогла сохранить только свой мобильный телефон. После этого Петра Левашова увели.

— Я сразу же позвонила в консульство. Консул сказал, что да, такие случаи бывают, так как за русскими ведётся такая охота. Что они сейчас будут узнавать, что произошло, запрашивать документы, — продолжает Мария. Сейчас она начала поиски адвоката.

Сегодня Левашовой дали увидеться со своим мужем.

— Мне дали с ним увидеться, — рассказывает Мария. — Он не понимает, что происходит. Что-то непонятное ему показывают, его имя на бумаге — документы из Америки вроде как пришли. Он не понимает, почему он — с таким именем много других людей. Там какая-то фотография маленькая нечеткая была, он не знает, где её сделали.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов пообещал Марии Левашовой, что обязательно свяжется с Марией Захаровой в начале рабочей недели.