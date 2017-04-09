Президент Египта: Теракты в церквях направлены против христиан и мусульман

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Президент Египта: Теракты в церквях направлены против христиан и мусульман

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Фото: ©REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH

Теракты, которые боевики совершили в церквях Танты и Александрии, направлены не только против христиан, но и против мусульман, заявил президент Египта Абдельфаттах Сиси. Об этом сообщают местные СМИ.

— Этот террор направлен и против нашей родины, и против христиан, и против мусульман, — подчеркнул он.

Как отметил глава страны, атаки только "больше сплотят египетский народ", в частности, имея ввиду противостояние террору. Абдельфаттах Сиси выразил соболезнования родным и близким погибших. Президент Египта также отдал распоряжение в кратчайшие сроки обеспечить медицинскую помощь всем пострадавшим.

Абдельфаттах Сиси сообщил о том, что в экстренном порядке будет созвано заседание Совета национальной обороны. На нём будет обсуждаться обстановка после взрывов в Танте и Александрии.

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