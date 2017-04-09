Английские сэры подрались на скачках

Вместо шпаг в качестве оружия элегантно одетые мужчины использовали бутылку шампанского.

На ежегодных британских скачках "Гранд националь" (Grand National), которые проводятся в апреле на ипподроме в Ливерпуле, Англия, произошла драка между двумя нарядными мужчинами. В потасовку невольно были втянуты пытающиеся их разнять гости скачек и официанты. Растащить возмутителей спокойствия попыталась и женщина — элегантно одетая британка, возможно, жена одного из драчунов. Кстати, одними кулаками не ограничилось: на кадрах отчётливо видно, как один из участников драки пытается съездить другому по голове бутылкой шампанского.