В Сочи полицейский выстрелил в водителя, напавшего с ножом на его напарника

В воскресенье днём в посёлке Кудепста в Сочи сотрудниками полиции был остановлен подозрительный автомобиль. Водитель немедленно вышел из машины, держа в руке нож, и набросился с ним на одного из правоохранителей. Угомонить мужчину смог напарник полицейского, когда выстрелил в нападавшего из табельного оружия. Момент нападения на стражей правопорядка попал на камеры видеонаблюдения.

— Водитель вышел и нанёс несколько ножевых ранений сотруднику полиции, второй сотрудник произвёл выстрел в нападавшего, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. — Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В итоге сотрудник полиции с ножевыми ранениями доставлен в больницу. В свою очередь нападавший также госпитализирован с огнестрельным ранением в шею. Как выяснилось позже, этот же мужчина устроил чуть ранее дорожный конфликт на подъезде к району Кудепсты.

— Он бегал по проезжей части и размахивал палкой. Один из автомобилистов не выдержал, вышел и начал стрелять в него из травматического пистолета, — рассказывают очевидцы.