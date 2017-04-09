Путин и Роухани сочли недопустимыми агрессивные действия США против Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани назвали агрессивные действия США против Сирии недопустимыми. Лидеры пообщались по телефону. Как сообщила пресс-служба Кремля, инициатором разговора была иранская сторона.

— Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии. С обеих сторон была отмечена недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права. Владимир Путин и Хасан Роухани высказались за объективное, непредвзятое расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, — говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры также отметили важность продолжения тесного взаимодействия по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии. Кроме того, Путин поблагодарил Роухани за соболезнования в связи со взрывами в Санкт-Петербурге.