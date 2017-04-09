Певица Джанет Джексон ушла от мужа сразу после родов

Американская певица Джанет Джексон, родившая ребёнка в возрасте 50 лет, бросила мужа — катарского миллионера Виссам аль-Мана. Брак распался всего через три месяца после того, как первенец пары появился на свет, сообщают "Дни.ру".

По данным издания, Джексон и аль-Ман признали брак неудачным и решили идти своим путём. Общий сын пары появился 3 января этого года. Всего певица и миллионер прожили в браке около 5 лет — с 2012 года. Ранее Джанет состояла в браке дважды.

Feels so good to be home My baby and me! #UnbreakableMinneapolis Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) Ноя 1 2015 в 4:06 PST

Напомним, Джанет Джексон — младшая сестра короля поп-музыки Майкла Джексона. Она стала очень популярной после выхода её третьей пластинки Control. Считается одной из самых популярных исполнительниц в истории современной музыки.