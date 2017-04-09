Как отмечать Вербное воскресенье?

Настоятель храма рассказал о том, как правильно праздновать Вербное воскресенье, пишет издание "Дни.ру". По его словам, в этот день нужно читать Евангелие.

Отметим, что, по преданию, именно в Вербное воскресенье Иисус Христос прибыл в Иерусалим. Верба — символ праздника в Русской православной христианской церкви. А, например, в Италии его отмечают с ветвями оливы. Во Франции дома украшают лавром, самшитом или розмарином.

Но смысл праздника, конечно, не в том, чтобы наломать вербы и принести её домой. Главное в этот день — побывать на службе в храме. К слову, веточки вербы продаются буквально на каждом шагу.