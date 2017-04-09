Кураев о борьбе с терроризмом: Главное — не бояться

Протодиакон Андрей Кураев, комментируя взрывы в Египте, констатировал, что, к сожалению, в этой стране они бывают довольно часто. Он также отметил, что в борьбе с терроризмом главное — не бояться его.

— Самое важное в борьбе с терроризмом — это не бояться. Здесь должно быть бесстрашие, и у коптов это есть, — подчеркнул Кураев.

Согласно последним данным, не менее 44 человек погибли в результате двух взрывов в Танте и Александрии. Кроме того, ранения получили порядка 70 человек. Ответственность за взрывы ранее на себя взяли боевики ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.