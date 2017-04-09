Депутат Шхагошев: Если есть разобщённость, то террористы действуют свободно

Прогремевшие 9 апреля взрывы в городах Египта, это тревожный знак новых террористических угроз. Об этом Лайфу рассказал член Комитета Госдумы РФ по международным делам Адальби Шхагошев. По мнению парламентария, последние действия США в Сирии косвенно помогли боевикам ИГИЛ*, а отсутствие сплочённости в борьбе с этой террористической группировкой лишь добавляет бандитам возможностей для действий.

— К сожалению, так получается, что Америка подыграла международному терроризму, в особенности, конечно, ИГИЛ. Это серьёзная почва для того, чтобы международный терроризм воспрял и действовал спокойно и свободно. Очень много сейчас уязвимых точек появилось в мире. Условно говоря, между Россией и США сейчас связи ноль. Многие европейские страны сейчас в полной мере не взаимодействуют с США. О Ближнем Востоке и говорить не приходится. Мы всегда отмечали, что если есть разобщенность, то терроризм получает большие возможности. Так что, конечно, нам надо быть сейчас очень внимательными, потому что придётся рассчитывать только на свои собственные силы, — заявил Адальби Шхагошев.

Кроме того, депутат отметил, что в виду военных поражений террористы бегут из Сирии и Ирака — стран, откуда приезжали в ИГИЛ. Это подтверждается и обширной географией терактов: Великобритания, Швеция, Россия, Египет.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.