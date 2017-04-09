В Латвии солдаты США пострадали во время учений

Военнослужащие надышались испарениями, сообщает представитель латвийского Министерства обороны.

Трое солдат США пострадали во время учений на полигоне в населённом пункте Адажи в Латвии. Об этом сообщает руководитель департамента по связям с общественностью Минобороны Каспарс Галкинс.

— Военнослужащие надышались испарениями в ходе учений, — цитирует заявление Галкинса новостное агентство ЛЕТА.

Двое пострадавших уже вернулись из госпиталя, а третьему предстоит пройти дополнительный медосмотр.

Подразделения армии США расположены в Латвии с апреля 2014 года в порядке ротации. Они находятся там в рамках миссии НАТО.