В Латвии солдаты США пострадали во время учений

Читайте также

В Латвии солдаты США пострадали во время учений

3

Фото: ©РИА Новости / Станислав Савельев

Военнослужащие надышались испарениями, сообщает представитель латвийского Министерства обороны.

Трое солдат США пострадали во время учений на полигоне в населённом пункте Адажи в Латвии. Об этом сообщает руководитель департамента по связям с общественностью Минобороны Каспарс Галкинс.

— Военнослужащие надышались испарениями в ходе учений, — цитирует заявление Галкинса новостное агентство ЛЕТА.

Двое пострадавших уже вернулись из госпиталя, а третьему предстоит пройти дополнительный медосмотр.

Подразделения армии США расположены в Латвии с апреля 2014 года в порядке ротации. Они находятся там в рамках миссии НАТО.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!