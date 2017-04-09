Трамп выразил соболезнования после взрывов в Египте

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Трамп выразил соболезнования после взрывов в Египте

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Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи со взрывами в Египте.

— Очень огорчён новостями о взрывах в Египте. США решительно осуждают произошедшее. Но у меня есть полная уверенность, что президент Абдельфаттах Сиси разберётся с этой ситуацией должным образом, — пишет республиканец в своём микроблоге.

Ранее президент Египта прокомментировал взрывы в Танте и Александрии, заявив, что эти атаки направлены против христиан и мусульман. Лидер добавил, что в экстренном порядке будет созвано заседание Совета национальной обороны.

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