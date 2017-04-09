Трамп выразил соболезнования после взрывов в Египте

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи со взрывами в Египте.

So sad to hear of the terrorist attack in Egypt. U.S. strongly condemns. I have great... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 апреля 2017 г.

...confidence that President Al Sisi will handle situation properly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 апреля 2017 г.

— Очень огорчён новостями о взрывах в Египте. США решительно осуждают произошедшее. Но у меня есть полная уверенность, что президент Абдельфаттах Сиси разберётся с этой ситуацией должным образом, — пишет республиканец в своём микроблоге.

Ранее президент Египта прокомментировал взрывы в Танте и Александрии, заявив, что эти атаки направлены против христиан и мусульман. Лидер добавил, что в экстренном порядке будет созвано заседание Совета национальной обороны.