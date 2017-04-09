СК возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь курсантки МВД в Москве

Неизвестный мужчина набросился на девушку, нанёс ей колото-резаную рану живота и скрылся.

Сотрудники ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь курсантки МВД России. 18-летняя девушка получила ранение живота в результате нападения неизвестного мужчины в самом центре столицы.

— По версии следствия, днём 9 апреля 2017 года неизвестный мужчина, находясь вблизи дома, расположенного по Петроверигскому переулку в городе Москве, догнал курсантку первого курса МВД России и нанёс ей удар в область живота острым предметом, причинив ей проникающее колото-резаное ранение. После чего скрылся с места происшествия, — прокомментировали Лайфу в СКР.

В настоящее время пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь, её состояние врачи оценили как средней тяжести. Расследование продолжается, ведётся розыск нападавшего.