Момент взрыва смертника около храма в Александрии попал на видео

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Момент взрыва смертника около храма в Александрии попал на видео

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Фото: © AP/EAST NEWS

Телеканал "Аль-Арабия" опубликовал видео с подрывом смертника у входа в кафедральный собор Святого Марка в Александрии.

Напомним, взрывы прогремели во время праздничных богослужений в египетских городах Танта и Александрия. По последним данным, в результате терактов погибло 46 человек и более 100 получили ранения. В Египте объявили общенациональный трёхдневный траур.

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