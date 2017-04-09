Момент взрыва смертника около храма в Александрии попал на видео

Телеканал "Аль-Арабия" опубликовал видео с подрывом смертника у входа в кафедральный собор Святого Марка в Александрии.

Напомним, взрывы прогремели во время праздничных богослужений в египетских городах Танта и Александрия. По последним данным, в результате терактов погибло 46 человек и более 100 получили ранения. В Египте объявили общенациональный трёхдневный траур.