Момент взрыва смертника около храма в Александрии попал на видео

Телеканал "Аль-Арабия" опубликовал видео с подрывом смертника у входа в кафедральный собор Святого Марка в Александрии.
VIDEO: Footage shows moment suicide bomber attacked #Alexandria church https://t.co/AWz9vQ0WEE #Egypt pic.twitter.com/3wypZRd1AZ— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 9 апреля 2017 г.
Напомним, взрывы прогремели во время праздничных богослужений в египетских городах Танта и Александрия. По последним данным, в результате терактов погибло 46 человек и более 100 получили ранения. В Египте объявили общенациональный трёхдневный траур.
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