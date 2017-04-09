СМИ: Немецких военных проверяют из-за нацистского приветствия

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СМИ: Немецких военных проверяют из-за нацистского приветствия

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Фото: flickr.com

Агентство контрразведывательной службы Германии разыскивает среди военных 275 возможных экстремистов, один из которых, как предполагается, выкрикивал "Хайль Гитлер". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны.

Как отмечается, в 2016 году стало известно о 143 подобных случаях, в 2017-м — уже о 53. По информации агентства, служащие позволяли себе расистские высказывания по отношению к тем военным, у которых родители из других стран. Напомним, что в Германии нацистские приветствия признаны преступлением.

Кроме того, один из них распространял расистские высказывания, используя страницу в "Фейсбуке", связанную с крайне правой Национально-демократической партией Германии.

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