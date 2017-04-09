Житель Нью-Йорка почти год живёт в замаскированном мусорном контейнере за $1500

Необычное жильё, оборудованное солнечными батареями и USB-портами, бездомному подарили инженер и участник шоу "Топ-модель по-американски".

Дамиан Каммингс живёт на улицах Нью-Йорка уже семь лет, но с 2016 года у него появилось необычное жилище. Об этом пишет Daily Mail.

Инженер Шейн Даффи и мужчина-модель Фил Салливан сконструировали "VIP-мусорку", оборудованную солнечными батареями и USB-портами. Это одноместное жилище обошлось мужчинам в 1500 долларов.

Достойного кандидата для обитания в мусорном баке они нашли, отправившись на улицы Нью-Йорка. Мужчины претворились бездомными и наткнулись на 39-летнего Каммингса, который сразу согласился взять Даффи и Салливана под своё крыло. Он объяснил молодым людям, где лучше всего спать, как найти еду, и даже поделился своим одеялом.

В обмен на свою доброту Каммингс получил небольшой "дом". Помимо солнечных батарей Даффи сделал частью конструкции колёса, фонарики, небольшое окно и замок. В ширину и высоту "бак" — около полутора метров, а в длину — примерно два метра. Сам инженер немного пожил в мусорке и обрадовался тому, что это на самом деле удобно.

— Я был в восторге, чувствовал себя как дома, — заявил Даффи.

Дамиан Каммингс был очень рад такому подарку. Теперь у него есть не только тёплый ночлег на Манхэттене, но и место, где он может хранить свои вещи без опасения, что их украдут.

Мужчина шутит, что маскировка настолько хорошо работает, что люди постоянно пытаются выбросить свой мусор в его жилище.

Шейн Даффи и Фил Салливан продолжают помогать бездомному, начав сбор средств для того, чтобы у Дамиана Каммингса появился настоящий дом. Их цель — собрать 50 тысяч долларов.