Госсекретарь США считает, что Россия не причастна к химатаке в Сирии

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон сообщил, что американские власти не имеют доказательств причастности России к химатаке в сирийской провинции Идлиб, в которой обвинили ранее правительство Башара Асада. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC. Госсекретарь пояснил, что именно поэтому последующий ракетный обстрел авиабазы Шайрат в Сирии был рассчитан таким образом, чтобы нанести урон только сирийским войскам.

— Я не видел каких-либо доказательств, которые бы напрямую связывали Россию с планированием или проведением этой конкретной химической атаки в Идлибе. Потому мы старались быть предельно ясными, говоря о том, что русские никогда не были мишенью этого удара, — заявил Рекс Тиллерсон, объясняя журналистам необходимость ракетного удара по базе Шайрат.

Кроме того, глава Госдепа, как и его предшественник на этом посту, предостерёг российские власти и советовал им отказаться от поддержки правительства Башара Асада. В противном случае, заявил Тиллерсон, если в Сирии повторятся химические атаки, это "приближает Россию к некоторому уровню ответственности". Однако в своём интервью, госсекретарь так и не смог привести доказательств причастности самих сирийских властей к химатаке.

Напомним, в ночь на 7 апреля Военно-морской флот США выпустил по территории Сирии 59 ракет "Томагавк". Целью бомбардировки стала авиабаза Шайрат в провинции Хомс. По мнению американских властей, оттуда правительство Сирии нанесло авиаудар с использованием химического оружия по позициям сирийской оппозиции. Однако никаких доказательств этой версии до сих пор представлено не было.