Британец нашёл в советском танке Т-54 золотые слитки стоимостью €2,3 млн

55-летний коллекционер танков из Британии Ник Мид приобрёл советский Т-54 за 30 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей). Но покупка окупилась сторицей: в топливном баке танка Ник обнаружил целых пять золотых слитков. Каждый — весом около пяти килограмм. Их общая стоимость оценивается в два миллиона британских фунтов (2,3 млн евро или почти 142 млн рублей).

Сокровища были обнаружены, когда Ник и его коллега, механик Тодд Чемберлен, начали реставрировать танк. Они опасались найти внутри него боеприпасы, но вместо этого выудили сокровища. Реставраторы уверены, что золото было награблено иракскими солдатами в Кувейте во время войны в Персидском заливе.

Всего коллекция Ника насчитывает 150 военных автомобилей. Ник держит свою коллекцию в городе Хелмдон, на западе Англии, где разрешает людям кататься на военное технике за деньги на своей ферме.