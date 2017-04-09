Президент Египта приказал армии охранять важные объекты инфраструктуры

Президент Египта Абдельфаттах Сиси отдал распоряжение вооружённым силам начать охранять важнейшие объекты инфраструктуры на территории страны. Об этом сообщает информационное агенство AFP.

#BREAKING Egypt's Sisi orders military to protect 'vital infrastucture' after IS group bombings hit two churches — AFP news agency (@AFP) 9 апреля 2017 г.

Несколько взрывов прогремело сегодня в Александрии и Танте во время церковной службы в храмах. Согласно заявленной информации, в ходе терактов погибло не менее 40 человек.