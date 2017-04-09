Президент Египта приказал армии охранять важные объекты инфраструктуры

Читайте также

Президент Египта приказал армии охранять важные объекты инфраструктуры

1

Фото: ©РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент Египта Абдельфаттах Сиси отдал распоряжение вооружённым силам начать охранять важнейшие объекты инфраструктуры на территории страны. Об этом сообщает информационное агенство AFP.

Несколько взрывов прогремело сегодня в Александрии и Танте во время церковной службы в храмах. Согласно заявленной информации, в ходе терактов погибло не менее 40 человек.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!