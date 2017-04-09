В Киеве предложили вывозить остатки мусора в Чернобыль

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В Киеве предложили вывозить остатки мусора в Чернобыль

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Фото: © РИА Новости

Киевская городская государственная администрация рассматривает в качестве возможного варианта вывоз мусора в зону отчуждения, сообщают местные СМИ со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева. В частности, это касается остатков, которые образуются после переработки или сжигания.

— Идея по вывозу хвостов в зону отчуждения напрашивается логично. Но на сегодняшний день законодательством это запрещено. Мы сотрудничаем с администрацией этой зоны, ищем пути, — заявил Пантелеев.

По его мнению, необходимо найти возможность изменить нормативные акты. Отметим, что ранее мэр Львова Андрей Садовый также выходил с инициативой отвозить мусор в Чернобыль, но позже заявил, что это предложение прозвучало "на эмоциях".

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