Задержанный в Осло подросток из РФ отрицает связи с боевиками

17-летний россиянин, задержанный по делу о подозрительном предмете в Осло, отрицает свою вину. По словам адвоката подростка Аасе Сигмонда, юноша никак не связан с боевиками и не планировал теракт.
— Это мальчишеские шалости, — заявил адвокат в интервью местному изданию.
Напомним, в ночь на 9 апреля под мостом через реку Акерсельва в Осло близ станции метро был обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие правоохранители установили, что внутри может находиться взрывное устройство. Направленным взрывом они ликвидировали предмет.
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