Задержанный в Осло подросток из РФ отрицает связи с боевиками

Ранее сообщалось, что он приехал в Норвегию с семьей ещё в 2010 году и с тех пор уже не раз попадал в поле зрения норвежских спецслужб за увлечение радикальными течениями ислама и симпатию к запрещённым группировкам.

17-летний россиянин, задержанный по делу о подозрительном предмете в Осло, отрицает свою вину. По словам адвоката подростка Аасе Сигмонда, юноша никак не связан с боевиками и не планировал теракт. — Это мальчишеские шалости, — заявил адвокат в интервью местному изданию. Напомним, в ночь на 9 апреля под мостом через реку Акерсельва в Осло близ станции метро был обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие правоохранители установили, что внутри может находиться взрывное устройство. Направленным взрывом они ликвидировали предмет.