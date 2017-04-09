Советник Трампа: США готовы к новым действиям в Сирии

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Советник Трампа: США готовы к новым действиям в Сирии

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Фото: © РИА Новости/Денис Асланов

Вашингтон может не ограничиться ракетным ударом по базе сирийских правительственных войск. Америка готова предпринять новые шаги, чтобы пресечь использование химического оружия в Сирии. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

— Нашей целью было остановить продолжающееся применение химического оружия... Мы готовы сделать больше, — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обдумывает введение новых санкций против России за поддержку Сирии.

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