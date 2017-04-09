В Канаде при сходе лавины пропали пятеро туристов

Пятеро туристов пропали без вести после схода лавины на горном хребте вблизи Ванкувера (рядом с американской границей), передаёт CTV News. По данным издания, сход лавины произошёл в тот момент, когда туристы поднимались на вершину.

На поиски были брошены профессиональные спасатели и около двух десятков добровольцев. Также туристов разыскивают два вертолёта. По данным телеканала, попытки добраться до зоны поисков осложняются из-за "нестабильности местности". Гражданство пропавших туристов пока не выяснено.