В Канаде при сходе лавины пропали пятеро туристов

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В Канаде при сходе лавины пропали пятеро туристов

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Фото: © РИА Новости/Юрий Кавер

Пятеро туристов пропали без вести после схода лавины на горном хребте вблизи Ванкувера (рядом с американской границей), передаёт CTV News. По данным издания, сход лавины произошёл в тот момент, когда туристы поднимались на вершину.

На поиски были брошены профессиональные спасатели и около двух десятков добровольцев. Также туристов разыскивают два вертолёта. По данным телеканала, попытки добраться до зоны поисков осложняются из-за "нестабильности местности". Гражданство пропавших туристов пока не выяснено.

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