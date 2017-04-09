"Смертник" в шапочке: Слава богу, я не погиб в этом теракте!

Андрей Никитин, которого по ошибке назвали террористом после взрыва в метро Санкт-Петербурга, рассказал, как чудом выжил и оказался первым подозреваемым.

"Смертник в шапочке" — так прозвали Андрея Никитина пользователи Сети, когда в первые часы после теракта в метро Санкт-Петербурга его фотографии разлетелись по Интернету. Он ехал в том же самом вагоне, в котором произошёл взрыв. Однако чудесное спасение обернулось для мужчины общественным давлением.

— Средства массовой информации сделали своё дело — решение приняли и выставили эти фотографии. Хотя не было никаких оснований для этого. И потом ещё почти сутки держали, когда уже обвинения были сняты, — рассказывает Андрей. — Я находился в Санкт-Петербурге на экскурсии во время отпуска своего, в самом эпицентре событий, в этом вагоне. И, слава богу, не оказался среди жертв. Ну, выйдя из этого вагона, я стал первым из подозреваемых.

В момент взрыва мужчина уже выходил из метро. О самой трагедии узнал спустя полчаса из СМИ. Тогда ещё не знал, что вскоре его назовут смертником, и, не дожидаясь этого, отправился в полицию.

— В момент взрыва я уже выходил из метро. Поэтому, проехав дальше, я бы мог стать погибшим, но, выйдя из вагона, я стал первым подозреваемым. О взрыве узнал минут через 25 из телеканалов. Я увидел, что произошло, оценил ситуацию и понял, что в любом случае это будет статистика. Большая часть людей говорит, что это делают мусульмане. Соответственно, у меня одежды очень отличительные от других.

Уже находясь в полиции, он узнал, что стал первым подозреваемым. В отделении у него проверили телефон, задали ряд вопросов и отпустили, не найдя никаких оснований для задержания. Однако на этом испытания для мужчины в отличительной одежде не закончились.

— В Пулково люди более-менее адекватно среагировали, хоть и произошло такое страшнейшее событие. По прилёте в Москву там начались небольшие проблемы с авиакомпанией, они попытались уладить вопрос с моим вылетом в Оренбург, но не смогли уже этот вопрос решить. Хотя все досмотры были проведены должным образом. Получалось только наземным транспортом. Человек как раз ехал в сторону Оренбурга, вызвался помочь мне, и мы с ним приехали до Оренбурга, и оттуда меня уже забрал знакомый близкий человек.

По приезде домой трудности от внезапно свалившейся популярности продолжились. Мужчине сообщили, что он уволен с работы, хотя там он даже не успел появиться после взрыва.

— На работе проблемы возникали, так как на них было оказано давление, со слов моих некоторых начальников, мол, мы не имеем к тебе никаких вопросов, если уж у Федеральной службы безопасности к тебе нет никаких вопросов, какие мы можем иметь. По какой причине на них стали давить — не знаю. С этими людьми, которые давили, с комитета, тоже был разговор. Они сделали несколько заявлений того, что они непричастны к этому, и работодатель сказал, что будет дальше работать. Решился этот вопрос.

Напоследок мужчина попросил дать возможность обратиться к пострадавшим и родственникам погибших.

— Мои соболезнования родственникам погибших в теракте, скорейшего выздоровления тем, кто в больнице сейчас. Лечение их должно пройти должным образом, дай бог, чтобы вернулись к работе, к семьям своим.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, который унёс 14 жизней. Более 80 человек пострадало.