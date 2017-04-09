Под Лейпцигом задержан мигрант по подозрению в планировании теракта

Читайте также

Под Лейпцигом задержан мигрант по подозрению в планировании теракта

22

Полиция задержала в Борсдорфе под Лейпцигом (федеральная земля Саксония, ФРГ) 25-летнего мужчину, подозреваемого в планировании теракта в Берлине. Как сообщает Leipziger Volkszeitung, операция проходила в ночь на субботу в центре для беженцев.

Согласно предварительным данным, задержанный является выходцем из Марокко.

Как сообщили в полиции, мужчина подозревается "в подготовке преступления, угрожающего безопасности государства".

Известно, что информация о возможной подготовке атаки поступила в пятницу, в субботу было принято решение об организации операции по задержанию подозреваемого.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!