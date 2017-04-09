Под Лейпцигом задержан мигрант по подозрению в планировании теракта

Полиция задержала в Борсдорфе под Лейпцигом (федеральная земля Саксония, ФРГ) 25-летнего мужчину, подозреваемого в планировании теракта в Берлине. Как сообщает Leipziger Volkszeitung, операция проходила в ночь на субботу в центре для беженцев.
Согласно предварительным данным, задержанный является выходцем из Марокко.
Anti-Terror-Einsatz in #Borsdorf bei #Leipzig: Asylbewerber soll Anschlag in #Berlin geplant haben. https://t.co/gTGESpD0dI pic.twitter.com/c84D17hNr2— LVZ (@LVZ) 9 апреля 2017 г.
Как сообщили в полиции, мужчина подозревается "в подготовке преступления, угрожающего безопасности государства".
Известно, что информация о возможной подготовке атаки поступила в пятницу, в субботу было принято решение об организации операции по задержанию подозреваемого.
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