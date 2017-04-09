СБ ООН осудил "отвратительные и подлые террористические атаки" в Египте

Совет Безопасности ООН выступил с решительным осуждением атак в Египте, произошедших в храмах Александрии и Танта.

— Члены Совета Безопасности решительно осуждают отвратительные и подлые террористические атаки, совершённые сегодня, 9 апреля 2017 года, в ходе служб в честь Вербного воскресенья в двух коптских храмах в Танте и Александрии в Египте, в результате которых не менее 41 человека погибло и более 100 получили ранения, — говорится в заявлении.

Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семьям жертв атак и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, а также призвали к активному сотрудничеству с правительством Египта.

В связи с терактами в Египте был объявлен трёхдневный траур.