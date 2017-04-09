Великая Гамова рассказала Лайфу о чудо-золоте и сгоревших нервных клетках

Тренерский дебют прославленной волейболистки Екатерины Гамовой обернулся триумфом женской сборной России на молодёжном чемпионате Европы в голландском Арнеме.

После того как российская команда в финальном матче на тай-брейке обыграла итальянок, Гамова (которая входила на турнире в штаб Александра Карикова) по телефону ответила на вопросы Лайфа.

— Признайтесь честно: когда сборная начала турнир двумя поражениями 0:3, верили в то, что всё может закончиться такой волшебной победой?

— Конечно, когда остаются хотя бы теоретические шансы, ты продолжаешь верить и надеяться. Но тут дело в другом. После этих поражений был перерыв в один день, и тренерский штаб сумел достучаться до волейболисток. Нам удалось заставить девчонок поверить в себя, и команда полностью преобразилась.

Аааа!!!Чемпионы Европы!!!Champions of Europe!!! #нашебудущее #россиявнадежныхруках Публикация от Ekaterina Gamova (@ekaterinagamova11) Апр 9 2017 в 11:02 PDT

— В матче группового турнира итальянки шансов сборной России не оставили. За счёт чего удалось переиграть их в финале?

— Исключительно за счёт русского духа и характера! В сборной Италии есть индивидуально очень сильные девочки. Ну а тактически все итальянские команды априори всегда готовы хорошо. Но нам всё-таки удалось их сломать...

— Недавно в интервью Лайфу вы сказали, что главным тренером не будете работать никогда. Сейчас, под влиянием положительных эмоций, не можете передумать?

— Нет, конечно! Наоборот — лишний раз убедилась, насколько это нервная профессия. Даже боюсь представить, сколько нервных клеток было сожжено за время этого турнира! Если речь идёт о том же формате, который был в Арнеме — подсказать что-то девчонкам, помочь им настроиться, — то, конечно, и дальше готова помогать.

Сейчас рано говорить о будущем этой команды. Ведь, по сути, это ещё дети — и очень важно их не перехвалить. Но своей игрой на турнире они наглядно продемонстрировали — уж с бойцовским характером у них точно полный порядок.