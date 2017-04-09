СМИ: В Осло парковщик помог задержать россиянина после обнаружения взрывчатки

Охранник парковки в центре столицы Норвегии Осло помог задержать россиянина, оставившего подозрительный предмет под мостом. Фуат Бас заметил молодого человека, который стоял на коленях за автомобилем и заворачивал что-то в коробку.

— Это было что-то большое. Я немного занервничал и подумал о том, что это мог быть гашиш или какое-то другое вещество. В этом районе торговля наркотиками — обычное дело. Я обратил внимание, что парень очень испугался, увидев меня, — рассказал свидетель в интервью телекомпании NRK.

Бас сообщил о подозрительном человеке в полицию, предположив, что у него может быть с собой пять-шесть килограммов гашиша. Позднее сообщалось, что в коробке могло находиться взрывное устройство. А после этого был пойман и предполагаемый "подрывник" — им оказался подросток из России.

Внимательный охранник заслужил похвалу и благодарность министра юстиции королевства.