Пушков назвал блефом "данные" США о применении Дамаском химоружия

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал блефом заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о якобы имеющихся данных по применению Дамаском химического оружия.

— У Хейли нет никаких данных о применении Дамаском химоружия. Если бы они были, США предоставили бы их. Это явный блеф, как и в случае с Ираком, — написал сенатор в своём "твиттере".

Ранее Алексей Пушков также заявил, что американская сторона, если располагает какими-либо сведениями на этот счёт, должна их рассекретить, в противном случае подобным "данным" верить нельзя.

— Если у США есть данные о применении химоружия, то почему их не рассекретить? Почему мы должны верить Хейли? Или опять ложь и данных нет? — заявил Пушков.