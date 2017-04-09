Сандерс призвал Трампа не действовать в одиночку в Сирии

Читайте также

Сандерс призвал Трампа не действовать в одиночку в Сирии

1

Фото: © РИА Новости/Никита Шохов

Сенатор Берни Сандерс призвал президента США Дональда Трампа сотрудничать с другими государствами по сирийскому вопросу и не действовать в одиночку, в противном случае это может привести к разрушению Сирии. Об этом политик заявил в эфире NBC.

— Наша задача на долговременную перспективу состоит во взаимодействии с другими странами, а не в действиях в одностороннем порядке. Мы должны сотрудничать с остальными государствами с целью достичь мира и стабильности в Сирии, — отметил Сандерс.

Он напомнил, что выступал против ввода американских войск в Ирак и знает, насколько тяжелы последствия втягивания страны в вооружённые конфликты.

— Легче ввязаться в войну, чем выйти из неё. Это главный урок, который мы извлекли за последние 15 лет на Ближнем Востоке, — добавил сенатор.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!