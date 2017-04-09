Сенатор Грэм назвал ошибкой решение Асада возобновить полёты с авиабазы Шайрат

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Сенатор Грэм назвал ошибкой решение Асада возобновить полёты с авиабазы Шайрат

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Фото: © REUTERS/Aaron P. Bernstein

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал "большой ошибкой" решение президента Сирии Башара Асада возобновить полёты с авиабазы Шайрат спустя всего несколько часов после ракетных ударов США.

По его словам, противники США, которые не думают о том, как "может поступить Дональд Трамп в дальнейшем, — сумасшедшие".

— Я думаю, он совершает большую ошибку, потому что если ты противник Соединённых Штатов и не беспокоишься о том, как может поступить Трамп в дальнейшем, ты сумасшедший, — заявил Грэм в эфире NBC News.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу США выпустили почти шесть десятков крылатых ракет по сирийской авиабазе в Хомсе. Американская сторона мотивировала подобное решение якобы применением химического оружия Дамаском.

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