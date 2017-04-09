СМИ: В Германии беженец изнасиловал девушку на глазах у её парня

Беженец из Ганы был арестован немецкой полицией по обвинению в изнасиловании местной жительницы. Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошёл в прошлое воскресенье к северу от Бонна.

Ночью мигрант, вооружённый мачете, вытащил из палатки 23-летнюю девушку, которая была на отдыхе в кемпинге, и изнасиловал на глазах у её 26-летнего молодого человека.

Беженца арестовали в эту субботу в Зигбурге, после того как один из прохожих узнал его, сопоставив с фотороботом, а позже тест ДНК подтвердил сексуальный контакт задержанного с девушкой.

Отмечается, что гражданин Ганы оказал сопротивление при аресте, бросив рюкзак в полицейского и попытавшись сбежать. Рюкзак, как сообщает издание, тоже оказался краденым.