Мэр Славянска подшутил над празднованием Дня Европы на Украине

Мэр Славянска Вадим Лях поделился собственным видением того, как бы ему предстояло выглядеть на праздновании Дня Европы 9 мая в Донецкой области.

Ироничный пост на странице в "Фейсбуке" главы Славянка стал ответом на предложение обладминистрации переодеть всех городских мэров в национальные костюмы европейских стран на празднование Дня Европы 9 мая.

Лях опубликовал коллаж, где себя представил шотландцем в традиционной для этого народа одежде — килте — и сообщил, что к работникам областного департамента культуры, у которых "отличное чувство юмора", он относится хорошо.

— Всегда с симпатией отношусь к людям, обладающим хорошим чувством юмора. Вижу, что именно такие работают в областном департаменте культуры. Ведь, по их версии, именно так должен выглядеть мэр г. Славянска 9 мая в рамках празднования Дня Европы. P.S. Лично у меня 9 мая другие планы, и праздновать я буду День Победы над нацизмом, — написал Вадим Лях на своей странице в "Фейсбуке".

День Европы — ежегодный праздник мира и единства в странах ЕС, который отмечается 9 мая.